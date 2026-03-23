Szijjártó Péter megszólalt a lehallgatási botrány kipattanása után

„Döbbenet” – így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner reggeli hírére, amely szerint egy magyar újságíró aktív közreműködésével külföldi titkosszolgálatok végezhettek lehallgatásokat. A miniszter friss videójában rámutatott: az érintett személy a Tisza Párt legbelsőbb köreibe tartozik, ami szerinte világosan előrevetíti egy esetleges „ukrán-barát” kormányzati berendezkedés veszélyeit.
Egy, a Mandiner birtokába került hangfelvételen Panyi Szabolcs magyar újságíró egy hölgynek arról dicsekszik, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, és hogy ezek a szolgálatok az ő segítségével hallgatták le Szijjártó Péter magyar külügyminisztert. A felvételből az is kiderül, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje hosszú ideje dolgoznak együtt
Szijjártó Péter szerint ez az újságíró a Tisza Párt legbelsőbb köreihez tartozik, és egyben Orbán Anita közeli barátja.
A miniszter feltette a kérdést: milyen jogi és nemzetbiztonsági következményei vannak annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot ápol külföldi szolgálatokkal?
Szijjártó Péter szerint a feltárt szálakból kirajzolódik,
hogyan épülne fel egy esetleges „ukrán-barát és ukrán-párti” külügyminisztérium a Tisza Párt vezetése alatt.
Kifejtette, hogy az említett, külföldi kapcsolatokkal rendelkező személy akár döntéshozó pozícióba is kerülhetne, és hozzáférhetne minden érzékeny kormányzati anyaghoz. A miniszter szerint ez közvetlen veszélyt jelentene Magyarország függetlenségére.