Szijjártó Péter megszólalt a lehallgatási botrány kipattanása után

Egy, a Mandiner birtokába került hangfelvételen Panyi Szabolcs magyar újságíró egy hölgynek arról dicsekszik, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, és hogy ezek a szolgálatok az ő segítségével hallgatták le Szijjártó Péter magyar külügyminisztert. A felvételből az is kiderül, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje hosszú ideje dolgoznak együtt

Szijjártó Péter szerint ez az újságíró a Tisza Párt legbelsőbb köreihez tartozik, és egyben Orbán Anita közeli barátja.

A miniszter feltette a kérdést: milyen jogi és nemzetbiztonsági következményei vannak annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot ápol külföldi szolgálatokkal?

Szijjártó Péter szerint a feltárt szálakból kirajzolódik,

hogyan épülne fel egy esetleges „ukrán-barát és ukrán-párti” külügyminisztérium a Tisza Párt vezetése alatt.

Kifejtette, hogy az említett, külföldi kapcsolatokkal rendelkező személy akár döntéshozó pozícióba is kerülhetne, és hozzáférhetne minden érzékeny kormányzati anyaghoz. A miniszter szerint ez közvetlen veszélyt jelentene Magyarország függetlenségére.