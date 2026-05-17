Magyar Péter korábban mindkét új EP-képviselőjelöltjét lejáratta

Az egyik az a Bogdán Csaba lesz, aki bár 2024-ben európai parlamenti mandátumot szerzett, Magyar Péter kitúrta, annak ellenére, hogy korábban többször azt nyilatkozta: nem megy Brüsszelbe. A másik Weisz Viktor, aki Magyar Péter szerint teljesen alkalmatlan a politikai pályára.

Kerek perecen alkalmatlannak minősítette a politikai pályára saját pártja korábbi európai parlamenti képviselőjelöltjét Magyar Péter. A hangfelvételt még 2024 novemberében közölte a Magyar Nemzet. A Tisza Párt elnöke szerint Weisz Viktor inkább fotósnak lenne jó, mert, mint fogalmazott: „egész hangulatos fotókat készít róla alulról”. Weisz Viktor akkor nem került be az Európai Parlamentbe, Magyar Péternek most mégis ő az egyik képviselőjelöltje.

A másik jelölt Bogdán Csaba, aki 2024-ben szintén indult a posztért, majd az EP-választások után egy évvel neki is ment Magyar Péternek az elveszített mandátum miatt. Bogdán Csaba 2025 áprilisában a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter egyáltalán nem járt el korrekt módon. A Tisza Párt elnöke ugyanis előzőleg számtalanszor kijelentette, hogy nem kíván beülni az Európai Parlamentbe. Állítása szerint Bogdán Csaba a sajtóból értesült arról, hogy Magyar Péter szavazást írt ki annak a mandátumnak a sorsáról, amely neki járt volna. Magyar Péter Bogdán Csaba sérelmeire úgy reagált: a választók döntöttek úgy, hogy ő vegye fel a mandátumot.

A Tisza Párt EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti.