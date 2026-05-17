A hatalomnak vannak korlátai

Részlet a beszélgetésből Gulyás Gergelytől:

„Ha valaki tisztességtelen volt, ha valaki korrupt volt, vagy lopott, itt a lehetőség, de ezek nem lehetnek koncepciós eljárások. És az az államszervezet megbontására tett kísérlet, amelynek az első lépéseit látjuk a másik oldaltól, az éppen azért veszélyes egyébként rájuk nézve is, mert ezeknek a törekvéseknek ha úgy tetszik, az igazságtételi törekvéseknek az alapját rángatja ki, a legitimitását ássa alá. Tehát szerintem ennek az országnak van egy jogi kultúrája, sokszor voltunk okkal elégedetlenek, mondok egy példát: szerintem az, hogy a közélet így eldurvult az például a személyiségi jog területén, a bíráskodásnak ebben komoly felelőssége van, de azért alapvetően van egy jogi kultúrája, ebből a szempontból azért ez nem az 50-es évek, és úgy gondolom, hogy ennek megfelelően lehet csak bármilyen igazságtételt itt megvalósítani. Ezért nem hiszem, hogy ne lehetnénk büszkék az elmúlt 16 évre, és nem hiszem, hogy félni kellene annak, aki tisztességesen dolgozott. Lehet, hogy túl jóhiszemű vagyok az ellenféllel, és kétségkívül néhány megszólalásuk erre nem ad okot, de nem bennük bízom, hanem úgy gondolom, hogy egész egyszerűen a politikai hatalomnak megvannak a maga korlátai, és mondjuk ha valaki ezt le akarja építeni, akkor is előbb-utóbb abban lesz ellenállás.”