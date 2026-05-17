Nyolc sérült a gázolás után, a bátor járókelők akadályozták meg a még nagyobb tragédiát

Brutális gázolásos és késeléses támadás rázta meg szombat este az észak-olaszországi Modena történelmi belvárosát. Egy alkohol és kábítószer hatása alatt álló, 30 éves marokkói származású olasz állampolgár fékezés nélkül, mintegy 100 km/órás sebességgel hajtott a gyanútlan gyalogosok közé, majd a kocsiból kiszállva késsel támadt a járókelőkre.
A modenai gázolásban nyolcan megsérültek – két ember állapota súlyos, egy nő az életéért küzd. A még nagyobb tragédiát a helyszínen tartózkodók bátor fellépése akadályozta meg, akik üldözőbe vették és a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták az elkövetőt. A hatóságok egyelőre nem minősítették hivatalosan terrorcselekménynek az esetet.