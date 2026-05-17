Elindult a Tisza-kormány és a politikai adok-kapok

Csörte című műsorunk vendéeinek ek reflexiói hűen tükrözik a hazai közélet megosztottságát:

Fodor Gábor korábbi miniszterként kifejezetten üdvözölte az új, 16 tárcából álló struktúrát, mivel így az oktatás és a környezetvédelem végre önálló, nevesített minisztériumot kapott. Ugyanakkor éles kritikával illette a felszínen zajló „látványpolitizálást” és a hergelő hangnemet, intve az új hatalom birtokosait, hogy az előző kormány munkájában illene különbséget tenni a jó és a rossz döntések között.

Kósa András árnyalta a képet azzal, hogy belső információi szerint az alacsonyabb rangú tisztviselők szintjén a minisztériumi akták átadás-átvétele kifejezetten kulturáltan, normálisan és konstruktív módon zajlott, a távozó kormánytagok nem akarták megnehezíteni az újak dolgát.

Gajdics Ottó ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja Magyar Péter és köre stílusát, amelyet „penetráns, bicskanyitogató kampányüzemmódként” írt le. Különösen felháborítónak tartja a köztársasági elnök és a közjogi méltóságok intézményi megalázását – példaként hozva a Parlament ablakában történő pezsgőzést vagy a Sándor-palotabeli hátat fordítást –, hangsúlyozva, hogy ez a garnitúra semmit és senkit nem tisztel.

Szőcs László a Tisza-kormány elsöprő választói felhatalmazására emlékeztetett, kiemelve, hogy a szavazók pontosan erre a kemény elszámoltatásra és a régi elit megizzasztására adtak mandátumot. Szerinte Magyar Péter csak azt teszi, amit az emberek elvárnak tőle, még ha ez a stílus sokakban ellenérzést is szül.