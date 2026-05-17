Karácsony Gergely elkötelezett támogatója a budapesti olimpiarendezésnek

Budapest főpolgármestere korábban bírálta, most pedig elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont. Az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

A „stadion stop!” szlogennel pedig még a 2019-es önkormányzati választás előtt kampányolt Karácsony Gergely. A 2023-as Atlétikai Világbajnokságra épülő egyik sportlétesítményről pedig még társadalmi vitát is kezdeményezett. De korábban arról is beszélt, hogy vizsgálni kellene egy esetleges olimpia megrendezését.

Németh Balázs kiemelte, hogy a kijelentés azért is figyelemre méltó, mert a baloldal éveken keresztül hevesen támadta az olimpiai pályázat gondolatát és a nagy sportberuházásokat is, a főpolgármester hosszú éveken keresztül az olimpiaellenes politikai oldalhoz tartozott.