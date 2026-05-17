Elképesztő fordulat rázta meg a brit politikát – visszacsinálnák a Brexitet!

Nagy visszhangot keltett Wes Streeting szombati beszéde, amelyben katasztrófaként írta le a Brexitit, és kiállt az újbóli csatlakozás mellett. Mint mondta, a következő parlamenti választáson kell erre felhatalmazást kérni a szavazóktól. Vagyis várhatóan három év múlva.



De nem véletlen, hogy Streeting épp most állt elő ezzel a témával: a vezetőválasztás másik esélyese, Andy Burnham ugyanis egy időközi választáson próbál bejutni a parlamentbe, hogy képviselőként ő is ringbe szállhasson a pártvezetői posztért. Burnham ugyan korábban úgy fogalmazott, szeretné, ha az Egyesült Királyság még az ő életében újra uniós tag lenne, a kampányban ezt nem szerette volna előtérbe hozni: az időközi választás ugyanis egy olyan körzetben lesz, ahol a Brexitnek kétharmados támogatottsága volt.