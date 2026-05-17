„Ez nem az '50-es évek!” – Üzent a bosszúra szomjazóknak Gulyás Gergely

Nem kell tartani a koncepciós eljárások visszatérésétől, mert Magyarország szilárd jogi kultúrája Magyar Pétert és kormányát is köti – jelentette ki Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban.
Gulyás Gergely szerint a tiszás fenyegetőzések és az államszervezet megbontására irányuló törekvések valójában a saját legitimációjukat ássák alá, emellett bírálta az új kormányt, amiért az szerinte eddig csak a Fidesz-KDNP korábbi sikeres intézkedéseit tartja meg, miközben a 480 forintos benzinárra vonatkozó ígérete máris megbukott.
