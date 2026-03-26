Döbbenetes videó arról, ahogy Tisza-párti aktivisták támadtak rá a Megafon munkatársára

A Bohár Dániel újságíró által közzétett videófelvételen jól látható, amint a feldühödött támadók körbeállják az autót, akadályozzák a távozást, és még tárgyakat is vágnak a fiatal srác felé.

Úgy tűnik, Magyar Péter támogatói számára a tények és a drónfelvételek fájdalmasabbak, mint a demokratikus párbeszéd.

A tiszások hiába hirdetnek békét és szeretetet, a valóság egészen mást mutat: a Tisza Párt szimpatizánsai azért léptek fel erőszakosan a fiatal videóssal szemben, mert drónfelvételeket készített a Megafon számára, megmutatva a rendezvény valós létszámát. A videón látszik, ahogy Tóth Tamás, a Tisza-lista 45. helyezettje sem fogta vissza magát, és aktív részese volt az autó körbezárásának és a fiatal fiú megfélemlítésének.