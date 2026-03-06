Tüntetést szervezett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom az ukrán nagykövetség elé

Ukrajna és Magyarország viszonyáról nem túlzás azt mondani, hogy a két ország diplomáciai kapcsolata soha nem látott mélységekbe süllyedt. Ennek legalább két, de inkább három oka is van, ha megnézzük az elmúlt napok eseményeit.

Az első mindenképpen az, hogy január vége óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Mostanra elég egyértelműnek tűnik, hogy politikai okokból az ukrán vezetés zárta el ezt a bizonyos csapot.

Arról már talán nem is érdemes hosszan beszélni, hogy az ukrán elnök kommunikációja ebben az ügyben meglehetősen ellentmondásos. Volodimir Zelenszkij egyszer technikai okokról beszél, máskor azt mondja, majd kiderül, mikor indulhat újra a szállítás. Sokan viszont úgy látják, hogy valójában politikai döntésről van szó. Mindenesetre az biztos, hogy az ukrán elnök kommunikációja ebben az ügyben – finoman szólva is – szokatlan egy államfőtől.

És tulajdonképpen ez az egész vita kiindulópontja, amiből aztán a többi feszültség is következik.