„Válasszanak: én vagy Zelenszkij?” – Orbán Viktor kendőzetlenül beszélt a jövőről

Orbán Viktor a Békemenet színpadán kijelentette: a sorsdöntő áprilisi választás tétje nem más, mint a háború vagy béke kérdése. A magyar nemzet ereje megmutatkozott a végeláthatatlan tömegben, egyértelművé téve, hogy a nemzeti szuverenitás megvédése mindenek felett áll. A brüsszeli zsarolás és a kijevi fenyegetések ellenére hazánk a saját útját járja. Nem engedünk a nyomásnak, megvédjük a családokat, a rezsicsökkentést és a nyugdíjakat a külső beavatkozási kísérletektől.