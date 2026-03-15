„Válasszanak: én vagy Zelenszkij?” – Orbán Viktor kendőzetlenül beszélt a jövőről

Orbán Viktor a nemzet főterén mondott történelmi beszédet, ahol kijelentette: Magyarország nem enged a zsarolásnak. A miniszterelnök szerint Brüsszel és Kijev harapófogóba akarja szorítani hazánkat, de a magyarok nem hagyják magukat. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a közelgő választáson nem csupán képviselőket, hanem sorsot választunk, és meg kell védenünk mindazt, amit 16 év alatt felépítettünk.
Orbán Viktor a Békemenet színpadán kijelentette: a sorsdöntő áprilisi választás tétje nem más, mint a háború vagy béke kérdése. A magyar nemzet ereje megmutatkozott a végeláthatatlan tömegben, egyértelművé téve, hogy a nemzeti szuverenitás megvédése mindenek felett áll. A brüsszeli zsarolás és a kijevi fenyegetések ellenére hazánk a saját útját járja. Nem engedünk a nyomásnak, megvédjük a családokat, a rezsicsökkentést és a nyugdíjakat a külső beavatkozási kísérletektől.