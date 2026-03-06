Zelenszkij fenyegetése Orbán Viktornak – fegyveresekkel „beszélne” a blokkolókkal

Az adás első felében azzal foglalkoztunk, hogy életveszélyesen megfenyegette Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort. Emellett terítéken volt, hogy egy spanyol hadihajó is úton van a Közel-Keletre, hogy csatlakozzon a francia fregatt vezette európai tengeri erőkhöz és szó volt arról is, hogy Emmanuel Macron nukleáris fegyverkezésbe kezd, a hidegháborús robbanótölteteket felhasználva.

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Kusai Sándor volt pekingi nagykövet és Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője voltak a vendégeink.

Főbb témák:

-Életveszélyesen megfenyegette Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort

Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy ha egy bizonyos uniós szereplő továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt, akkor megadja az érintett telefonszámát az Ukrán Fegyveres Erőknek, akik majd elbeszélgetnek vele.



-Brüsszel az ukrajnai légvédelem összeomlásától tart, míg Zelenszkij közel-keleti fegyverüzletet remél



-Spanyol hadihajó is úton van a Közel-Keletre, hogy csatlakozzon a francia fregatt vezette európai tengeri erőkhöz



-Macron nukleáris fegyverkezésbe kezd, a hidegháborús robbanótölteteket felhasználva