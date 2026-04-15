Akcióhősöket faragnak a magyar színművészekből

A budapesti „The Operative” workshopon a színészképzés a lőtéren folytatódik, ahol a nemzetközi filmes produkció elvárásai szerint oktatják a taktikai mozgást.

  • 2026. április 15., szerda 23:30
A nemzetközi színészképzés szintet lépett: Budapesten már nem a drámai szüneteket, hanem a biztosítószeget tanítják a művészeknek. A „The Operative” workshop éppen azt az űrt tömi be, ahol a tehetség és a taktikai mozgás találkozik a lőtéren. 

A hiteles alakításhoz nem elég a memoritert biflázni; a modern filmes produkció elvárja a hidegvérű profizmust a fegyvercső mögött is. Aki a kamerák előtt nem akar balfácán módjára matatni, az most a lőpor szagát szívja magába a hírnév oltárán.

