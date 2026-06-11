Máthé Zsuzsa: Fűrész Tünde meghurcolása elfogadhatatlan

Máthé Zsuzsa: "Ennek megvan a módja. Természetesen eltávolíthatóak intézményvezetők. Na de mégsem úgy, hogy egy parlamenti közvetítésből, egy teljesen inszinuáló és hamis vádak, tehát olyan vádak, amik ellen nem tud a jelenlévő még védekezni sem. Ráadásul teljesen szakmaiatlan módon, mert mondom, semmi köze nincs a KINCS-nek a gyermekvédelem területéhez. Tehát hogy ezt így tegye meg valaki és hogy mindezt kormányfőként tegye. Nagyon-nagyon rossz példa, és az egész kormányapparátus ezt ha átveszi ezt a mintázatot, akkor rendkívül sajnálom azokat, akik egyébként a közigazgatásban dolgoznak, mert nagyon nehéz időszak előtt állnak. Sokan félnek is. "