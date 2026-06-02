Új helyzet van Magyar Péter mentelmi jogi ügyében

Bár Magyar Péter korábban a mentelmi jog teljes eltörlését és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás esetén annak önkéntes feladását ígérte, újdonsült miniszterelnökként és május óta országgyűlési képviselőként újra a jogi és politikai viták kereszttüzébe került a mentelme.

A Tisza Párt elnöke ellen korábban több tucat eljárás indult, ám az Európai Parlament 2025 őszén még úgy döntött, hogy nem adja ki a politikust. Miután Magyar Péter idén májusban a magyar Országgyűlés tagja lett, jogilag újra megnyílt a lehetőség a meggyanúsítására – különösen a 2024 nyári, elhíresült belvárosi telefonlopási és dunai okostelefon-dobási ügye, valamint rágalmazási eljárásai kapcsán.

Miközben a Fidesz országgyűlési képviselője, Radics Béla szerint a kormányfőnek végre „színt kellene vallania” a múltjához tapadó kétes ügyekben, a tavaly hivatalba lépett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egyelőre nem tett indítványt a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztésére.

A témában kapcsoltuk ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Századvég tudományos igazgatóját.