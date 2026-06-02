A 6000 milliárdos kérdés: Jön a kötelező migrációs paktum?

Komoly politikai viharba keveredett a Tisza-kormány a hazahozni kívánt 6000 milliárd forintos uniós források miatt. Miközben Magyar Péter miniszterelnök határozottan állítja, hogy a Brüsszellel való megállapodásnak sem a migrációs paktum, sem háborús vagy ideológiai kérdések nem voltak a részei, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyíltan beszélt arról, hogy a magyar kormánnyal közösen dolgoznak a paktum végrehajtásán. Miközben a kormányoldal szerint az ellenzék csupán propaganda-hazugságokat terjeszt, a KDNP arra figyelmeztet: a bizottsági elnök szavai egyértelművé tették, hogy a migrációs paktum – a kötelező szolidaritással és a hazai visszatartási zónák kialakításával együtt – Magyarországra nézve is kötelező érvényű lesz.