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„Péter, hát olvasd már az Alaptörvényt!”

Súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel Magyar Péter politikai tevékenysége Havasi Bertalan szerint. A Hír TV Monitor című műsorában elhangzott nyilatkozatában a politikus rámutatott: a Tisza Párt alelnökének a köztársasági elnök távozását követelő fellépése jogilag teljesen megalapozatlan, és kimeríti az alkotmánysértés fogalmát.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Havasi Bertalan emlékeztetett, hogy az Alaptörvény szerint az államfő személye sérthetetlen, egyúttal megjegyezte: magánemberként vagy politikai szereplőként pontosan ugyanannyi jogalappal követelhetné Magyar Péter lemondását, mint amennyivel a politikus támadja Sulyok Tamást.

 

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