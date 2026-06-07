„Péter, hát olvasd már az Alaptörvényt!”

Havasi Bertalan emlékeztetett, hogy az Alaptörvény szerint az államfő személye sérthetetlen, egyúttal megjegyezte: magánemberként vagy politikai szereplőként pontosan ugyanannyi jogalappal követelhetné Magyar Péter lemondását, mint amennyivel a politikus támadja Sulyok Tamást.
Továbbiak a témában
2 percHírek
Czunyiné Bertalan Judit: A kétharmados felhatalmazás nem ad jogot a bosszúra
2 percHírek
Békés patrióták kontra provokáció: Magyar Péter erkélyjelenete borzolta a kedélyeket a migrációellenes tüntetésen
2 percHírek