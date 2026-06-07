„Péter, hát olvasd már az Alaptörvényt!”

Súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel Magyar Péter politikai tevékenysége Havasi Bertalan szerint. A Hír TV Monitor című műsorában elhangzott nyilatkozatában a politikus rámutatott: a Tisza Párt alelnökének a köztársasági elnök távozását követelő fellépése jogilag teljesen megalapozatlan, és kimeríti az alkotmánysértés fogalmát.