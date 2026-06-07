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Czunyiné Bertalan Judit: A kétharmados felhatalmazás nem ad jogot a bosszúra

A Fidesz politikai közösségét és szimpatizánsait érő online és fizikai támadások, hergelések kivédésére „Védvonal” néven indított jogi és morális segítségnyújtó szervezetet a jobboldal. A kezdeményezés élére Orbán Viktor volt miniszterelnök Czunyiné Bertalan Juditot kérte fel, aki a HírFM Szimpla című műsorában beszélt az új feladatáról.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A politikus szerint a Tisza Párt kétharmados győzelme után egy strukturálatlan, leginkább „bosszúvezérelt” működés indult meg az országban, amely ellen a hatóságok munkáját is tesztelve, határozottan fel fognak lépni a jobboldali polgárok védelmében.

Czunyiné Bertalan Judit az interjúban elárulta: miután a választókerületében nem szerzett parlamenti mandátumot, már a civil szférába való visszatérésen és korábbi szakmái felélesztésén gondolkodott. A választásokat követő hetekben azonban választókerületi elnökként a jobboldali közösség és a támogatók lelki megerősítésével foglalkozott.

„Nem dőlhetünk hátra, nem tehetjük le a lantot, és dolgoznunk kell tovább a hazánkért, a nemzetünkért” – fogalmazott, hozzátéve, hogy egy Orbán Viktorral folytatott hosszabb beszélgetés után vállalta el a most szerveződő „Védvonal” vezetését.

 

 

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