Erős üzenet a jobboldalon: összefogás és megújulás nélkül nem lehet siker

A Tisza Párt olyan helyzetbe került, hogy bármit megtehet, ezért is nagyon fontos, hogy a Fidesz erős tudjon maradni és meg tudjon újulni - emelte ki a házelnök. Kövér László híradónknak elmondta: a jobboldalnak össze kell tartania. Orbán Viktor csütörtökön a Patriótának adott interjúban leszögezte: teljes megújulásra van szükség. Úgy fogalmazott: a jövőben olyan emberekre lesz szükség, akik a nemzeti oldalt politikává, kormányzattá és teljesítménnyé tudják alakítani.