Ferencz Orsolya szerint az értékközösség feldolgozási fázisa mélyebb és hosszabb lesz

Ferencz Orsolya: "Mi mindenkivel beszélünk, akikre számítottunk, és akik mellettünk álltak ebben a hosszú és nehéz időszakban, végtelen hálával köszönjük azoknak, akik segítették a kampányunkat e helyről is, köszönjük mindenkinek, aki ránk szavazott, és a bizalmát belénk helyezte, és köszönjük azoknak is, akik ugyan nem ránk szavaztak, de elmentek választani, mert így együtt kaptunk egy tiszta képet egy történelmi pillanatban, amit a választás jelentett. Most nyilvánvalóan pártpolitikai szempontból az alapszabálynak megfelelően következik egy szakasz, amelyben benne vannak az egyéni választókerületi értékelések, és hát a kampány lezárása, ez amúgy minden választási kampány utána ha nyertek, vagy vesztes a kampány, ezt el kell végezni, úgyhogy ez a bürokratikus része, a lelki része, a szellemi része az értékközösség feldolgozási fázisa azt gondolom hogy mélyebb és hosszabb lesz."