Holnap már késő lesz: A miniszterelnök szerint ma dől el hazánk sorsa

A választás napján a nemzet sorsa olyan, mint a gátépítés: egyetlen hiányzó homokzsák is utat engedhet az árnak. Orbán Viktor szerint a stabilitás megőrzése ma dől el, és a nemzeti szuverenitás védelme nem tűr halasztást.

A béke és biztonság megóvása mindenki felelőssége, hiszen ez a döntés nem egy elrontott ebéd, amit holnap újrafőzhetünk. A hazafias kötelesség ma az urnákhoz szólít, mert a mozgósítás ereje az egyetlen gát a külföldi beavatkozás előtt.