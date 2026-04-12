Holnap már késő lesz: A miniszterelnök szerint ma dől el hazánk sorsa

Orbán Viktor figyelmeztetett: Magyarország béke és biztonsága ma egyetlen szavazaton is múlhat, a döntést pedig holnap már nem lehet „visszacsinálni”.

  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
A választás napján a nemzet sorsa olyan, mint a gátépítés: egyetlen hiányzó homokzsák is utat engedhet az árnak. Orbán Viktor szerint a stabilitás megőrzése ma dől el, és a nemzeti szuverenitás védelme nem tűr halasztást. 

A béke és biztonság megóvása mindenki felelőssége, hiszen ez a döntés nem egy elrontott ebéd, amit holnap újrafőzhetünk. A hazafias kötelesség ma az urnákhoz szólít, mert a mozgósítás ereje az egyetlen gát a külföldi beavatkozás előtt.

 

