JD Vance és Orbán Viktor tárgyalásokat folytat és közös sajtótájékoztatót is tartanak

Orbán miniszterelnök úr a teljes és feltétlen támogatásomat élvezi a választáson.

- ezt még februárban mondta az amerikai elnök Orbán Viktorról Washingtonban, aki a Béketanács első ülésére érkezett az amerikai fővárosba.

Később Donald Trump a közösségi oldalán is méltatta a magyar miniszterelnököt: "Orbán Viktor erős és határozott vezető, aki fáradhatatlanul küzd az országáért." Bejegyzésében igaz barátjának nevezte őt, és nyomatékosította, hogy Orbán Viktor soha nem fogja hagyni, hogy Magyarország bajba kerüljön. Egyúttal arra szólította fel a magyar választókat, hogy szavazzanak Orbán Viktorra április 12-én. A magyar és az amerikai vezetés az utóbbi időben többször kijelentette, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok Donald Trump hivatalba lépése óta az aranykorukat élik.

A két vezető az utóbbi fél évben több alkalommal is személyesen egyeztetett. Januárban Davosban a Világgazdasági Fórum éves összejövetelén találkoztak, míg Orbán Viktor novemberben a kétoldalú kapcsolatok miatt utazott Washingtonba.

Legutóbb február közepén az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio tett hivatalos látogatást Budapesten. Most kedden az amerikai alelnök, JD Vance érkezett, hogy az amerikai kormányzat támogatását közvetítse. A tárgyalásokat követően az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök beszédet mond a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen.