Orbán Viktor és Trump szövetsége végleg zárójelbe teszi a begyöpösödött bürokratákat

A davosi Világgazdasági Fórum steril folyosóin végre a húsbavágó valóság hangja visszhangzott, amikor Orbán Viktor és Donald Trump ellátta kézjegyével a Béketanács alapító okiratát. A magyar miniszterelnök Facebook-videójában tűpontosan mutatott rá a begyöpösödött nemzetközi intézmények csődjére, amelyek negyedik éve képtelenek megfékezni a pusztítást. Magyarország alapító tagként foglalt helyet a világ legfontosabb asztalánál, ahol nem a kaviárszagú szalonok gőgje, hanem a nemzeti szuverenitás és a béke az egyetlen érvényes valuta. Trump a ceremónián nem véletlenül nevezte kemény fickónak a magyar kormányfőt; az új világrendben ugyanis már nem a szürke bürokratákra, hanem azokra a vezetőkre van szükség, akik nem félnek a békét cselekvéssel is kikényszeríteni. A háborús infláció és a gazdasági hanyatlás korának vége szakadhat, ha a szövetségesek „együtt megcsinálják” azt, amibe a globális elitnek beletört a bicskája.