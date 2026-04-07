Százezrek maradhatnak gázellátás nélkül, ha elvágják a Török Áramlatot is

Miután Aleksandar Vučić szerb államfő értesítette Orbán Viktort az eseményekről, a magyar kormányfő összehívta a Védelmi Tanácsot, majd elrendelte a gázvezeték magyarországi szakaszának fokozott katonai ellenőrzését.

Csaknem 150 rendőrt és katonát vezényeltek ki vasárnap a Szerbia és Magyarország között található gázvezetékhez, miután négy kilogramm robbanóanyagot és az aktiváláshoz szükséges anyagokat találtak a Déli Áramlat közelében. Az elhárítási akciót követően a szerb államfő úgy nyilatkozott, hogy amennyiben megszűnt volna a gázszolgáltatás a Déli Áramlaton, akkor sem Magyarországon, sem pedig Észak-Szerbiában nem lett volna gáz.

Hétfőn Kiskundorozsmán ellenőrizte a miniszterelnök a létesítményt, ahol a Török Áramlat gázvezeték belép Magyarország területére. Orbán Viktor bejelentette, hogy amint lejárnak a szerződések, Magyarország megszünteti a gáz szállítását Ukrajnának és a kapacitást a hazai tárolók feltöltésére használja. A miniszterelnök hozzátette, hogy amennyiben Magyarország továbbra is olajblokád alatt áll majd a jövőben, és emellett elvágják a Török Áramlatot is, akkor családok százezrei maradnak gázellátás nélkül.

A szerb hatóságok továbbra is nyomoznak az ügyben. A robbanóanyagon lévő jelölések alapján azokat az Egyesült Államokban gyárthatták, és a szerb hírszerzők szerint egy migránscsoporthoz tartozó, katonai szolgálatra alkalmas személy lehetett az elkövető.

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője arról beszélt, hogy felkészült-e Európa az ilyen és ehhez hasonló energetikai létesítmények támadására, illetve mennyire van veszélyben a kontinens Magyarország energiaellátása. Kitért arra is, hogy szükség van-e újabb védelmi lépésekre a jövőben.

A terrorakció közelében lakókat megdöbbentették a történtek, a helyiek beszámolója szerint sokakat nyugtalanít a helyzet. Magyarkanizsáról Agárdi Gábor tudósítónk foglalta össze a részleteket, hogyan éreznek a lakosok a történtekkel kapcsolatban.