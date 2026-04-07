Az aranykonvoj leleplezve!

Leleplezte Zelenszkijt és az ukrán aranykonvojt egy volt ukrán parlamenti képviselő - írta meg az Ellenpont. Ihor Moszij-csuk úgy fogalmazott a közösségi médiában, hogy online csalásokból és fegyverkereskedelemből származott az aranykonvoj szállítmánya, amelyet március elején foglaltak le a magyar hatóságok. A volt képviselő szerint Zelenszkij rendelkezett a pénz felett, és azért utaztatták Európában, hogy tisztára mosva szállítsák vissza Ukrajnába.