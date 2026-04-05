Zákány Péter dandártábornok cáfolta a Pálinkás-interjú állításait

A Magyar Honvédség tekintélyét célzó támadássorozat újabb fejezetéhez ért, amikor a Telex felületén megjelent a korábbi toborzóarc, Pálinkás Szilveszter interjúja.

Zákány Péter dandártábornok azonban rávilágított: a kijelentések abszolút nem fedik a valóságot, sőt, alapvető tényekről felejtkezik el a nyilatkozó. A tábornok szerint a honvédségi állapotok leírása és a csádi misszió körüli elméletek egyszerűen a blődség kategóriájába tartoznak.

