Zákány Péter dandártábornok cáfolta a Pálinkás-interjú állításait

Zákány Péter dandártábornok a Honvédelmi Minisztériumban reagált Pálinkás Szilveszter nagy port kavart állításaira. A tábornok szerint a Telexen megjelent interjú köszönőviszonyban sincs a tényekkel, és életszerűtlen vádakat fogalmaz meg a Magyar Honvédség belső viszonyairól, különösen a csádi misszió és a döntéshozatali mechanizmusok kapcsán.
A Magyar Honvédség tekintélyét célzó támadássorozat újabb fejezetéhez ért, amikor a Telex felületén megjelent a korábbi toborzóarc, Pálinkás Szilveszter interjúja.
Zákány Péter dandártábornok azonban rávilágított: a kijelentések abszolút nem fedik a valóságot, sőt, alapvető tényekről felejtkezik el a nyilatkozó. A tábornok szerint a honvédségi állapotok leírása és a csádi misszió körüli elméletek egyszerűen a blődség kategóriájába tartoznak.
Forrás: Mandiner