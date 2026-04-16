Megérkeztek a külképviseleti szavazatok – több körzetben is döntőek lehetne

Megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok urnái - jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság elnöke.

  • Tegnap, 14:41
  • Forrás: HírTV
Megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok urnái - jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Sasvári Róbert László arról számolt be, hogy majdnem 85 ezer olyan magyar állampolgár voksolt, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, de a tartózkodási helyük külföldön van. 

A beérkezett szavazatokat a választási iroda munkatársai a 106 választókerület szerint különválogatják, majd visszajuttatják az egyes szavazókörökbe.
A bizottság elnöke hangsúlyozta: ezek a szavazatok egyes választókörzetekben döntő fontosságúak is lehetnek.

 

