Megérkeztek a külképviseleti szavazatok – több körzetben is döntőek lehetne

Megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok urnái - jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Sasvári Róbert László arról számolt be, hogy majdnem 85 ezer olyan magyar állampolgár voksolt, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, de a tartózkodási helyük külföldön van.

A beérkezett szavazatokat a választási iroda munkatársai a 106 választókerület szerint különválogatják, majd visszajuttatják az egyes szavazókörökbe.

A bizottság elnöke hangsúlyozta: ezek a szavazatok egyes választókörzetekben döntő fontosságúak is lehetnek.