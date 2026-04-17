Megújulást sürget Orbán Viktor – erős üzenet a Patriótának adott interjúban

Teljes megújulásra van szükség - jelentette ki Orbán Viktor a Patriótának adott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy nem tudják úgy folytatni, ahogy eddig csinálták, sokan fognak most lemondani vagy pozíciót váltani és sok olyan emberrel beszélt, akik ugyanazt az ürességet érzik, amit ő érzett hétfőn, és aggódnak a hazájukért, majd azt üzente Orbán Viktor, hogy Isten óvja Magyarországot!

Orbán Viktor elmondta: az elnökség már összehívta az országos választmányt április 28-ra, de javasolni fogja, hogy tartsanak egy tisztújító kongresszust is. A miniszterelnök hozzátette: most olyan emberekre van szükség, akik a nemzeti oldalt politikává, kormányzattá és teljesítménnyé tudják alakítani.

A kormányfő kitért az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladataira is: a kormányzati átadást követően a frakciót is át kell szervezni majd és eldönteni, hogy ki kerül be országgyűlési képviselőként a parlamentbe.