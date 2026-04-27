Orbán Viktor lesz a Fidesz pártelnöke, önálló frakciója lesz a KDNP-nek

A Fidesz frakciószóvivője, Németh Balázs elmondta: többek között Bóka Jánossal és Hidvéghi Balázzsal együtt ő is felveszi a mandátumát, és ezt követően országgyűlési képviselőként folytatja a munkáját. A Parlament tagja lesz Lázár János is, aki sajtóinformációk szerint egy évre vállalja a parlamenti munkát, hogy segítse a Fidesz belső megújulását.

Önálló frakciója lesz a Keresztény Demokrata Néppártnak - nyilatkozta híradónknak a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvégi Balázs azt is megerősítette, hogy Orbán Viktor nem fogja felvenni a képviselői mandátumát.