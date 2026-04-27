Feltűnt Magyar Péter mögött a baloldal kampányát külföldről finanszírozó Korányi Dávid

A forradalmi hangulatot meglovagoló határozott lépésekre és a közmédia irányításának minél hamarabbi átalakítására buzdítja Magyar Pétert az illegális kampányfinanszírozásokról elhíresült Korányi Dávid - erről számolt be a Magyar Nemzet.

Korányi Dávid a Foreign Policy Magazine-ban közölt egy figyelmeztető írást Magyarország leendő kormánya felé, amiben tanácsokkal látta el Magyar Pétert. Leírta, hogy az EU-nak fel kell szabadítania a visszatartott pénzeket, de csak akkor, ha a magyar fél már valóban végrehajtotta a megkívánt változtatásokat. Emellett sürgette az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítását és az elszámoltatásokat.

A Magyar Nemzet rámutat: ironikus, hogy az illegális, külföldi kampányfinanszírozás szakértője oszt korrupcióellenes tanácsokat. A baloldal legnagyobb korrupciós ügyének központi alakja a korrupció visszaszorítását sürgeti a következő kormánytól.

Havi 900 ezer forint: ennyit keresett Korányi Dávid a Városházán. A főpolgármester városdiplomáciai tanácsadóként alkalmazta a férfit, tevékenységéről azonban nem sokat lehetett tudni

„Kezdődjön a változás!” – ezzel a címmel tartott Karácsony Gergely 2021. szeptember 17-én egy kampányeseményt, amit azért rendeztek, hogy a miniszterelnök-jelölti előválasztást népszerűsítse. Ezen az eseményen pedig a háttérben ott állt Korányi Dávid. A főpolgármester többször is hangoztatta, hogy Korányi az ő mozgalmának nem gyűjtött pénzt, illetve, hogy a miniszterelnök-jelölti kampányába nem kerültek külföldi adományok. Csakhogy Korányi által vezetett Action for Democracy honlapján egy ideig Karácsony Gergely mozgalma is szerepelt a támogatottak között, ráadásul összesen 500 millió forint landolt a 99 Mozgalom számláján. A rejtélyes adományozók pedig olyannyira nagyvonalúak voltak, hogy több esetben 50 és 100 eurósokat dobtak a ládákba. Karácsony Gergely végül azután kényszerült megválni a távmunkában dolgozó bizalmasától, miután tagadhatatlanná vált, hogy a Korányi Dávodhoz köthető NGO – ismeretlen adományozóktól 1,8 milliárd forintot juttatott Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül a baloldal 2022-es választási kampányába.