Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek!

– Sok emberrel találkozhattam a kampány során, minden választópolgárnak köszönöm, hogy meghallgatott és elmondhattam az érveimet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újságírói kérdésekre, miután leadta a voksát.

A választási részvételi adatokkal kapcsolatban úgy vélekedett, jó ez az eredmény, minél többen vagyunk annál jobb.

A kormányfő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.

– A magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában – mondta, majd elárulta azt is, abban az esetben, ha megnyerné a választást, első dolga lenne, hogy köszönetet mondjon az aktivistáinak, hiszen hatalmas munka van az elmúlt hónapok mögött. Megjegyezte, ha Magyar Péter több szavazatot kap, természetesen elfogadná az eredményt és gratulálna neki. – Az emberek döntését tiszteletben kell tartani – szögezte le, hozzátéve, reményei szerint holnap viszont már a Barátság kőolajvezetéket is megnyithatják.