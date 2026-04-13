Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Rekord részvétellel zárult az országgyűlési választás

A témáról Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője mondott kommentárt.

  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazásra jogosult állampolgárok 80 százaléka adta le a voksát, ami példátlan a  rendszerváltás óta eltelt időben. A csaknem végleges feldolgozottsági adatok alapján a Fidesz-KDNP várhatóan 55, a Tisza Párt pedig 138 mandátumot szerezhet meg. A kisebb pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalomnak sikerült átlépni a parlamenti küszöböt, ők 6 képviselővel ülhetnek be az újonnan alakuló országgyűlésbe. 

 

