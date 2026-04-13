Rekord részvétellel zárult az országgyűlési választás

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazásra jogosult állampolgárok 80 százaléka adta le a voksát, ami példátlan a rendszerváltás óta eltelt időben. A csaknem végleges feldolgozottsági adatok alapján a Fidesz-KDNP várhatóan 55, a Tisza Párt pedig 138 mandátumot szerezhet meg. A kisebb pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalomnak sikerült átlépni a parlamenti küszöböt, ők 6 képviselővel ülhetnek be az újonnan alakuló országgyűlésbe.