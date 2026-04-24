Súlyos kijelentés: nem fogadja el a Greenpeace vizsgálatát a Tisza Párt

Nem kér elnézést a Tisza Párt az akkumulátorgyárak elleni hergelés miatt. Porcher Áron, a párt egyik megválasztott képviselője azt mondta, nem fognak bocsánatot kérni, és a Greenpeace nemrég nyilvánosságra hozott vizsgálatát sem fogadják el. Porcher Áron szerint ez nem egy független szervezet.

A Greenpeace a hétvégén közzé tett vizsgálata nem talált jelentős szennyezést az akkumulátor-gyárak környezetében. A környezetvédelmi szervezet összesen 10 mintát vizsgált, Gödön, Komáromban, Sóskúton és Tárnokon.