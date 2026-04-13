Szánthó Miklós szerint nem helytállóak a balos vádak, hogy csalni lehet a választásokon

Szánthó Miklós: "Csomó olyan baloldali vád van, hogy a szavazókörökben például a szavazólapokkal mókolnak. Hát ad egy: ugye ott vannak a Tiszás delegáltak is mindegyik szavazókörben, ketten is meg persze legtöbb helyen, itt ott amott DK-sok, kétfarkú, mi hazánk meg egyebek, a fideszes delegáltakon kívül, akik végig követik hajnali öttől szerintem az egész szavazásnak a menetét, utána elérkezünk az urnazáráshoz, utána történik meg a szavazólapoknak a leszámlálása, megnézése, hogy pontosan megvan-e mindegyik."