A Tisza Párt helyben is szét akarja zúzni a Fidesz szervezetét

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Partizánban pár nappal ezelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan információk jutottak el hozzá, hogy a Tisza Párt akár előrehozott önkormányzati választásokat tartana. Hack Péter jogtudós azonban rámutatott, hogy ennek alkotmányos indoka csak akkor van, ha átalakítják az önkormányzati rendszert.

Az Alapjogokért központ vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt ezzel csak az időt húzná, hogy addig se kelljen érdemi politikai döntéseket hozniuk. Dornfeld László azt is hozzátette, hogy a Tisza így akar magának az egész országban hatalmat biztosítani, lehetőleg olyan pozíciókkal, amikből csak nagyon nehezen lehetne őket leváltani a későbbiekben.