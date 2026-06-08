Láncreakció - Az EU nem fog tudni közvetítői szerepet vállalni

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Befagyasztaná a jelenlegi frontvonalat az ukrán elnök és azok mentén kezdené meg a tűzszüneti tárgyalásokat. Volodimir Zelenszkij londoni látogatása során leszögezte, hogy a béke ára nem lehet a Donbasz régió átadása, a stratégiailag fontos területet az orosz vezetés továbbra is meg akarja szerezni. Az ukrán elnök az E3-csoport vezetőivel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt, többi közt az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról. A közös nyilatkozat szerint egy tűzszünet megkötése után nemzetközi békefenntartó csapatokat küldenének Ukrajnába. Hangsúlyozták, hogy sürgősen növelni kell az elfogórakéták gyártását, közösen kell fejleszteni a ballisztikus rakéták elleni védelmi és nagy hatótávolságú csapásmérő képességeket.