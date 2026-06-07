Az uniós források ára

A megállapodás értelmében a kárpátaljai magyar kisebbség visszakaphatja korábbi oktatási és nyelvhasználati jogait, cserébe a magyar kormány hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséhez, és feloldotta a védelmi alapra vonatkozó vétóját.

A résztvevők között azonnal éles törésvonalak alakultak ki: míg egyesek szerint a diplomáciai békülés és a kapcsolatok rendezése egyértelmű „piros pont” és sikeres reálpolitikai alku, addig a kritikusabb hangok arra figyelmeztetnek, hogy Kijev részéről egyelőre csak papírra vetett, üres ígéretekről van szó.

A Csörte vitája során felmerült a történelmi párhuzam is az 1991-es ukrán-magyar alapszerződéssel, amely papíron szintén csodálatos jogokat garantált, a gyakorlatban mégis elbukott. A stúdióban ülők egyetértettek abban, hogy a csatlakozási folyamat még hosszú évekig eltarthat és bármikor megállítható, ám a vitapartnerek szerint a tét most mégis hatalmas: a brüsszeli uniós források hazahozatala, amelynek oltárán a kritikusok szerint a kormány végleg elengedte a migrációs és gender-ügyekkel kapcsolatos eddigi vétóvonalait is.