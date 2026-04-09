Gulyás Gergely: A Tisza Párt nem tud ellenállni a háborúnak

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, hogy Magyarországon a béke garanciája a jelenlegi kormány. Orbán Viktor mellett állt ki az amerikai alelnök, JD Vance is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kitért arra is, hogy a Tisza Párt azt gondolja, hogy gyűlöletkeltő stílussal sikert tud elérni.

A tárcavezető tájékoztatott, hogy Brüsszel a védett üzemanyagárak kivezetését követeli, de Magyarország gáz- és üzemanyagellátás tekintetében biztonságban van.