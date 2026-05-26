Látványosan omlik össze az új kormány hitelessége

Az első parlamenti ülés során bebizonyosodott, hogy a stílus maga az ember: Magyar Péter miniszterelnök államférfihoz méltó higgadtság helyett csupán személyeskedett és mellébeszélt.

A hangzatos ígéretek mögött eközben gőzerővel épül a Business-kormány. A kormányfő a saját propagandafilmje produceréből csinált kabinetfőnököt, miközben a környezete a régi üzleti partneréből államtitkárt faragott.