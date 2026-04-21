Zelenszkij vissza akarja kapni a lefoglalt milliókat

Volodimir Zelenszkij egy tévéinterjúban beszélt arról, hogy szerinte Orbán Viktor ellopta a pénzt Kijevtől, mert az az ukrán Oscsad-banké, ezért már Magyar Péterrel tárgyalna a lefoglalt vagyonról.

A kétes eredetű ukrán szállítmányt március elején tartóztatta fel a Terrorelhárítási Központ. A nyomozók 45 millió dollárt, 35 millió euró készpénzt és 9 kiló aranyat foglaltak le. Azt még Ukrajnában is többen vitatják, hogy ez a vagyon tisztességes úton keletkezett-e.

Ihor Moszijcsuk volt szélsőjobboldali ukrán képviselő szerint online csalásokból és fegyverkereskedelemből származott az aranykonvoj szállítmánya, és azért utaztatták a pénzt Európában, hogy tisztára mosva szállítsák vissza Ukrajnába.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy bár nem ért egyet vele, április végéig újraindulhat az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint nem kizárt, hogy valóban van összefüggés az aranykonvoj és a Barátság vezeték megnyitásának ígérete között.

