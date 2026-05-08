A melanoma ellen az idő a legnagyobb esély

Az elmúlt húsz évben megduplázódott a melanomás esetek száma, hazánkban pedig évente már közel 3000 új megbetegedést regisztrálnak. A melanoma világnapja alkalmából a szakemberek arra figyelmeztetnek: a gyermekkori leégések és az ózonréteg vékonyodása miatt felerősödött UV-sugárzás évtizedekkel később is végzetes bőrdaganatokat okozhat.
Mivel a legagresszívabb bőrrákfajta sokszor nem egy régi anyajegyből, hanem újonnan alakul ki, a rendszeres, fényképes dokumentációval kísért bőrgyógyászati szűrés az egyetlen módja a korai felismerésnek, amely ebben a fázisban még életet menthet.