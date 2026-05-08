Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre

Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sportteljesítmény közvetlen segítséggé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója, Sejk Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost: a Városligettől a Parlamentig tartó útvonalon nemcsak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak.
Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják, a résztvevők között pedig összesen több mint 5 millió forintnyi pénzdíjat osztanak ki, így a versenyen minden egyes megtett kilométer hidat épít a kultúrák és a rászorulók között.