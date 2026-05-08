Kellemest a hasznossal: nyaralás öröme, párosítva a munkával

Fesztiválbelépő, önállóság és akár félmillió forintos havi fizetés – a 25 év alattiak szja-mentessége és a minimálbéremelés miatt idén minden eddiginél vonzóbb a nyári diákmunka. Miközben a Balaton-parti vendéglátóhelyek és fagyizók számára a fiatalok jelentik a szezon túlélésének zálogát, a diákok körében a fesztiválos és vízparti munkák a legnépszerűbbek, ahol a kereset mellé nyaralási élmény is társul.
Az átlagos órabérek már 2200 és 2500 forint között mozognak, de a szakképzett gyakornokok akár havi 500 ezer forintot is hazavihetnek, megalapozva ezzel nemcsak a nyári szórakozást, hanem jövőbeli tanulmányaik finanszírozását is.