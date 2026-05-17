„Ilyen számok nem léteznek” – Durva tévedésen kapták rajta Magyar Pétert

Tényleg egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt, és százezrek menekülnek külföldre a magyar valóság elől? Magyar Péter sötét képet festett az ország helyzetéről, ám most megszólalt a gazdasági bizottság fideszes alelnöke, és teljesen más megvilágításba helyezte a hivatalos statisztikákat.

Szalai Piroska kiemelte: a hazai szegénységi mutatók és a gyermekszegénység terén Magyarország valójában az uniós átlag felett javított az elmúlt évtizedben, miközben az idei első negyedévben a gazdasági növekedés is újraindult.

Állítása szerint Magyar Péter nemcsak félreértelmezi a KSH és az Eurostat adatait, de olyan ijesztő számokkal riogatja a közvéleményt, amelyek a valóságban nem is léteznek.