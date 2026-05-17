„Ilyen számok nem léteznek” – Durva tévedésen kapták rajta Magyar Pétert

Hat pontban cáfolja Magyar Péter szegénységi és gazdasági mutatókra vonatkozó kijelentéseit Szalai Piroska. Az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának fideszes alelnöke szerint az új miniszterelnök olyan statisztikai adatokat értelmez félre – vagy idéz tévesen –, amelyek a hivatalos KSH és Eurostat mérésekben nem is léteznek.
Tényleg egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt, és százezrek menekülnek külföldre a magyar valóság elől? Magyar Péter sötét képet festett az ország helyzetéről, ám most megszólalt a gazdasági bizottság fideszes alelnöke, és teljesen más megvilágításba helyezte a hivatalos statisztikákat.
Szalai Piroska kiemelte: a hazai szegénységi mutatók és a gyermekszegénység terén Magyarország valójában az uniós átlag felett javított az elmúlt évtizedben, miközben az idei első negyedévben a gazdasági növekedés is újraindult.
Állítása szerint Magyar Péter nemcsak félreértelmezi a KSH és az Eurostat adatait, de olyan ijesztő számokkal riogatja a közvéleményt, amelyek a valóságban nem is léteznek.