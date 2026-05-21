Gulyás Gergely szerint politikai bosszú az alkotmánymódosítás

A visszamenőleges hatály, amit múlt héten még a Tisza Párt igazságügyi minisztere is elfogadhatatlannak nevezett az azt üzeni, hogy senki nincs biztonságban - reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy Magyar Péterék két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnök mandátumát. Gulyás Gergely szerint ez Orbán Viktor ellen irányul.

Alaptörvényben szabályozná a miniszterelnöki pozícióban eltölthető évek számát a Tisza Párt. Magyar Péter sógora által benyújtott módosítás nyolc évben maximálná ezt.



A szövegből egyértelműen kiderül, hogy azt nem más, mint Orbán Viktor ellen írták. Ugyanis az áll benne:



„Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.”



A KDNP frakcióvezetője rámutatott: Magyar Péter az Alkotmányt használja bunkósbotként a politikai bosszúhadjáratában.

Az Országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze, és már akkor kezdhetik tárgyalni a benyújtott javaslatokat is. Az Alaptörvényt az Országgyűlés kétharmados többsége tudja módosítani, és a kihirdetését követő napon hatályba is lép.

