Gyilkosok és visszaeső rablók: Ön szerint van nekik bocsánat?

Mit jelent egy levél egy olyan embernek, aki a tényleges életfogytiglanját tölti? Erre a kérdésre kerestük a választ a Mécses Szeretetszolgálattal készült riportunk során. Ők ugyanis önszántukból leveleznek azokkal a fogvatartottakkal, akiktől már mindenki elfordult.
Van-e bocsánat a bűnözők számára? Ki tartaná szívesen a kapcsolatot a egy gyilkossal, vagy egy többszörösen visszaeső rablóval? Valószínűleg kevesen vállalkoznának erre szívesen. A Mécses Szeretetszolgálat önkéntesei, viszont pontosan ezt teszik.
A legfontosabb szolgálatunk a levelező szolgálat. Ez egy anonim levelezés, amikor civil önkénteseket kapcsolunk össze fogvatartottakkal, elsősorban a leginkább rászorulókra fókuszálunk a hosszú ítéletes és már kapcsolat nélküli fogvatartottakkal szeretnénk levelezni, és lenni valakije annak, akinek senkije nincs.