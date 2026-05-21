Politikai vita az ukrán áruk magyarországi tilalma körül

Visszavonulót fújt a Tisza Párt, visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tiltását. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.

A Fidesz EP-képviselője rámutatott: nem tudni, hogy azért hozták-e ezt a döntést, mert jobban érdekelte őket az aktuálisan forgatott Facebook-videó, vagy egyes gazdasági háttérszereplők érdekeiről volt szó.