Ásó, kapa, macséta – Két család feszült egymásnak Pécsett

Valóságos csatatérré változott tavaly májusban a pécsi Centrum parkoló, ahol két család esett egymásnak ásókkal, lapátokkal és macsétákkal. A megfékezhetetlen viszály végül brutális gázolásba torkollott: B. Richárd jogos védelemre hivatkozva, de jogosítvány nélkül gázolta el a haragos család két tagját, majd a vád szerint megfordulva újra megpróbált áthajtani rajtuk.
A Pécsi Törvényszéken most első fokon kilenc év börtönbüntetésre ítélték azt a 27 éves férfit, aki tavaly májusban autójával szándékosan elgázolta egy haragos család két tagját a belvárosi Centrum parkolónál. A brutális gázolást egy fegyveres konfliktus előzte meg: a két rivális család ásókkal, lapátokkal és macsétákkal esett egymásnak a nyílt utcán, a köznyugalmat súlyosan megzavarva.
A jogosítvánnyal soha nem rendelkező B. Richárd azzal védekezett, hogy csupán terhes párját és édesanyját védte a kardokkal rohamozó támadóktól, az ügyészség és a bíróság szerint azonban egyértelműen egyenes szándékú emberölési kísérlet történt, ráadásul a sofőr a gázolás után megfordult, és másodszor is a járdán fekvő sértettek felé hajtott.
Az ítélethirdetés után teljesen elszabadultak az indulatok:
a vádlott édesanyja magából kikelve, korrupciót és bűnözőket emlegetve kiabált a bíróval, miközben az ügyészt is nyíltan fenyegette, így a biztonságiaknak kellett őt kivezetniük a tárgyalóteremből. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért fellebbezett.