Ásó, kapa, macséta – Két család feszült egymásnak Pécsett

A Pécsi Törvényszéken most első fokon kilenc év börtönbüntetésre ítélték azt a 27 éves férfit, aki tavaly májusban autójával szándékosan elgázolta egy haragos család két tagját a belvárosi Centrum parkolónál. A brutális gázolást egy fegyveres konfliktus előzte meg: a két rivális család ásókkal, lapátokkal és macsétákkal esett egymásnak a nyílt utcán, a köznyugalmat súlyosan megzavarva.

A jogosítvánnyal soha nem rendelkező B. Richárd azzal védekezett, hogy csupán terhes párját és édesanyját védte a kardokkal rohamozó támadóktól, az ügyészség és a bíróság szerint azonban egyértelműen egyenes szándékú emberölési kísérlet történt, ráadásul a sofőr a gázolás után megfordult, és másodszor is a járdán fekvő sértettek felé hajtott.

Az ítélethirdetés után teljesen elszabadultak az indulatok:

a vádlott édesanyja magából kikelve, korrupciót és bűnözőket emlegetve kiabált a bíróval, miközben az ügyészt is nyíltan fenyegette, így a biztonságiaknak kellett őt kivezetniük a tárgyalóteremből. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért fellebbezett.