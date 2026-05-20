Lengyelország kész segíteni Magyarországnak az energiaellátás terén

„Putyini véres gáz” - ezzel a felirattal tiltakoztak az orosz energiahordozók beszerzése ellen a Greenpeace aktivistái még 2022 őszén Prágában. Szerintük az az ország, amelyik orosz energiahordozókat vásárol, finanszírozza Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ezen a véleményen voltak az Európai Unió vezető politikusai is, köztük a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk korábban többször élesen bírálta Orbán Viktort, amiért Magyarország továbbra is jelentős mennyiségben vásárolt orosz energiahordozókat.

Donald Tusk a Magyar Péterrel való találkozása alkalmával már eltérő hangot ütött meg. Már finomabban fogalmazott: az energiafüggetlenség a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb feltétele, és segítene hazáknak ebben. A lengyel kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy országa sikeresen levált az orosz energiahordozókról.

Magyar Péter ugyanakkor úgy reagált, hogy az unió tagállamainak joguk van saját döntést hoznia energiapolitikájukról. A miniszterelnök már a választási győzelem után rámutatott, hogy az új magyar kormány több forrásból szerezne be energiahordozókat, de úgy fogalmazott, hogy a földrajzot még ők sem tudják megváltoztatni.