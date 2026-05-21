Beavatkoztak a lengyel titkosszolgálatok?

Az érdekes összefüggéseket feltáró cikk kitér a lengyel titkosszolgálat és a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk szerepére is. Magyar Péter egyébként mostani varsói találkozóján külön köszönetet mondott Tusknak azért, hogy már a kampány idején is támogatta őt.

Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő a HírTV Híradójának nyilatkozva rávilágított:

a külföldi segítségnyújtás mögött az a brüsszeli és varsói törekvés áll, hogy megtörjék a magyar ellenállást Ukrajna gyorsított uniós integrációjával szemben, és rákényszerítsék az országot az orosz kőolaj- és földgázszállítások azonnali leállítására.

A szakértő az interjúban arra is figyelmeztetett, hogy a lengyel szálak az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának nemzetközi nyomozásáig is elérnek, amely ügyet Varsó láthatóan igyekszik eltussolni a német hatóságok elől.